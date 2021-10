“Abbiamo margini di miglioramento enormi”, la Fiorentina riparte da qui

“Dopo due mesi e mezzo di lavoro non possiamo essere perfetti. Abbiamo margini di miglioramento enormi”. La Fiorentina deve ripartire da qui, da queste parole dette dall’allenatore, Vincenzo Italiano dopo la sconfitta subita con il Napoli e che stanno a fotografare benissimo la situazione.

Un nuovo ciclo è partito quest’estate e tante cose per migliorare la squadra sono state fatte. E’ chiaro però che questo percorso non possa che essere stato percorso solo parzialmente e che vi sia ancora tempo per perfezionare quello che ancora non va.

Senza contare che alcune lacune erano rimaste tali nel corso dell’ultimo mercato e a questo fatto è possibile solo trovare qualche toppa e non tappare la falla totalmente. Un esempio? Fino a quando Kokorin sarà il vice Vlahovic ci sarà da patire e basta e continuare a sperare che al serbo non venga nemmeno mezzo raffreddore.

Seppur con un gruppo ridotto, causa assenze dei nazionali, ora Italiano ha quindici giorni per preparare la prossima partita e un tempo ragionevolmente importante per porre rimedio ad alcuni errori che la squadra continua a fare e che non permettono di portare a casa punti contro squadre di rango superiore, pur in presenza di prestazioni significative.