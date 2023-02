Abodi: “Con il Viola Park Commisso lascia un’eredità che rimarrà nel tempo. Questo progetto va oltre i risultati della domenica”

Il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina durante la sua visita al Viola Park: “Questo centro sportivo è la testimonianza della voglia di fare bene non solo per la società viola, ma anche per essere un riferimento per l’intero sistema. Questo è un punto avanzato della capacità di investire sul futuro partendo dal presente, è un progetto che va oltre i risultati della domenica. Con il Viola Park la famiglia Commisso dimostra di voler rimanere nel tempo e lasciare un’eredità straordinaria”.

E poi ha aggiunto: “La Fiorentina è un esempio per tutto il calcio italiano. Vedere questo centro sportivo mi dà la speranza che possiamo ancora vincere le nostre sfide, e non arrenderci al declino. La Lega deve diventare il luogo in cui si ascoltano le idee dei presidenti e in cui si formulano le proposte da avanzare al Governo. Altri Paesi sono più avanti ma noi non dobbiamo copiarli, dobbiamo semplicemente trarne ispirazione per poi fare le cose per bene nel nostro contesto che chiaramente è diverso”.