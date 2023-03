Abodi: “Giusto usare fondi comunitari per riqualificare aree urbane. Juventus? Decisioni riguarderanno tutto il sistema”

Il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha parlato a Radio Rai, parlando anche della questione stadio della Fiorentina: “Sono assolutamente favorevole al restyling del Franchi, così come all’utilizzo di fondi comunitari per la riqualificazione delle aree urbane”.

E poi, sulle indagini che riguardano la Juventus, ha aggiunto: “Non faccio previsioni, ognuno ha il suo ruolo. C’è la magistratura ordinaria e quella sportiva che prenderanno delle decisioni, non solo per un club ma per il sistema nel suo complesso. Quello che vorrei è un sistema che abbia la capacità di rigenerarsi, prendersi le responsabilità e farsi carico degli errori commessi. Qui di soggetti che hanno il titolo per scagliare la prima pietra ce ne sono pochi”.