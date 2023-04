Abodi: “In Europa c’è il problema che gli stadi non sono considerati infrastrutture sociali, ma quelli di Firenze e Venezia sono progetti più vasti di rigenerazione urbana”

Il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha espresso il suo parere sui fondi negati dall’Unione Europea per il restyling degli stadi di Firenze e Venezia: “In Europa c’è un problema: gli stadi non sono considerati infrastrutture sociali. I progetti per Firenze e Venezia (esclusi dal Pnrr) non riguardavano solo gli stadi, ma si tratta di progetti più vasti di rigenerazione urbana”.

E poi, riguardo allo stadio della Fiorentina, ha dichiarato: “Il progetto di riqualificazione del ‘Franchi’ riguardava tutto il quartiere di Campo di Marte. Si semplifica e banalizza il concetto di riqualificazione, perché negli ultimi anni si è capito quanto è rilevante lo stadio dal punto di vista sociale. Non capisco la competizione tra questi progetti e le case popolari, le cose potrebbero benissimo coesistere”.