Abodi: “Spero che i successi delle nostre squadre in Europa non nascondano la necessità di riforme per il sistema calcio”

Il ministro per lo sport e per i giovani, Andrea Abodi, ha parlato quest’oggi in merito alla situazione del sistema calcio italiano. Fra i temi toccati, il ministro del governo Meloni ha tirato fuori il grande andamento delle italiane in Europa, fra cui ovviamente c’è anche la Fiorentina. Ecco un estratto delle sue parole ripreso da Italpress:

“Spero che i successi non offuschino la necessità di risolvere tanti problemi. Speriamo di arrivare in fondo e di dimostrare che il calcio italiano è vivo. Mi auguro che valga per tutte le competizioni perché abbiamo sei squadre in lotta. Le vittorie spesso distraggono, dobbiamo fare anche le riforme presto e bene“.

Sono queste le parole di Abodi a margine dell’evento di presentazione del DS Automobiles 80° Open d’Italia, al Salone d’onore del Coni, commentando il cammino delle squadre italiane in Europa (Inter, Milan e Napoli in Champions, Roma e Juventus in Europa League, Fiorentina in Conference).