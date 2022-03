Accardi: “Con la Fiorentina è sempre una gara particolare. Per quanto riguarda Zurkowski..”

Quest’oggi il direttore sportivo dell’Empoli Pietro Accardi ha rilasciato una lunga intervista a PianetaEmpoli, all’interno della quale ha avuto modo di parlare del derby contro la Fiorentina che andrà in scena domenica prossima allo Stadio Franchi. Questo un’estratto:

“Siamo concentrati al massimo sul presente e solo sul presente e la salvezza va davvero ancora acquisita. Certo che noi siamo sempre a lavoro e qualche discorso generale si inizia a fare ma senza approfondire. Mi piace pensare che prima di tutto vada portata la barca in porto per essere attraccata, poi da li avremo tutto il tempo per poter fare le tante valutazioni che si dovranno fare in vista della prossima stagione. Il derby contro la Fiorentina alla ripresa? E’ una partita sempre particolare dove i punti restano esattamente gli stessi ma l’approccio cambia cosi come sensazioni emotive. E’ tutto più amplificato per questa gara, lo sa l’allenatore e lo sanno i ragazzi e ci piacerebbe davvero regalare una grande gioia ai tifosi ed a noi stessi“.

Il direttore sportivo azzurro ha parlato anche di Zurkowski, di proprietà della Fiorentina ma questa stagione in prestito all’Empoli: “La formula con cui il giocatore è con noi la conoscete e quindi dovremo capire se la Fiorentina andrà o meno al contro riscatto. Szymon in questi anni ha palesato una crescita incredibile ed è sicuramente uno dei calciatori più interessanti che ci possano essere. Con la Fiorentina abbiamo un ottimo rapporto, vedremo quello che verrà fuori dalla nostra e dalla loro volontà“.