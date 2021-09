In conferenza stampa il direttore sportivo dell’Empoli Beppe Accardi ha parlato del bel gesto compiuto da due ex giocatori della Fiorentina: “Quando Cutrone ha saputo che c’era l’interesse dell’Empoli su di lui, ha accettato con grande entusiasmo. Per venire qui ha rinunciato a un suo compenso che gli spettava, riducendosi lo stipendio. Oltre a lui hanno fatto la stessa cosa Luperto, Di Francesco e Zurkowski“.