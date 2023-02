Accardi: “La Fiorentina fa bene a credere in Cabral e Jovic. Magari l’anno prossimo si ritrova in casa due campioni”

Il procuratore sportivo Giuseppe Accardi ha commentato a Radio Toscana le operazioni della Fiorentina nel mercato di gennaio: “I viola hanno fatto quello che dovevano fare, riscattando Barak e intervenendo nelle posizioni che avevano bisogno di qualcosa. Non ha torto Pradè nel dire che la Fiorentina è stata una delle società che si sono mosse di più. Sul fronte attaccanti, la convinzione che la società ha sui proprio giocatori è un valore aggiunto. Jovic e Cabral non hanno ancora trovato la piena condizione, ma dando loro fiducia può darsi che l’anno prossimo la Fiorentina si ritrovi in casa due campioni”.

E poi su Amrabat ha aggiunto: “Alle condizioni del Barcellona, la Fiorentina ha fatto bene a non darlo via. 4 milioni non avrebbero spostato granché, in più sarebbe stato complicato sostituirlo senza contare che non avresti avuto nemmeno la certezza del riscatto a 36 milioni. Riguardo al comportamento di Amrabat, sfido chiunque a non manifestare entusiasmo di fronte a un’offerta del Barcellona. Credo che ci sia da capirlo sinceramente”.