Accardi: “La Fiorentina sta lavorando per diventare una grande squadra e una grande società. Brekalo? Nel calcio ci vuole tempo per adattarsi, il suo acquisto ha una logica”

Il procuratore Beppe Accardi ha parlato della situazione in casa Fiorentina a Radio Toscana: “La Viola sta semplicemente raccogliendo il frutto del lavoro svolto. Alla lunga, è servito anche il periodo negativo per adattarsi alle novità della stagione. Si vede che tutti stanno lavorando per diventare una grande squadra e una grande società“.

Su Jovic: “Quando uno viene da un club importante come il Real Madrid, è plausibile che cerchi spazio dopo un’annata negativa. Certo è che io lo proverei a tenere, altrimenti prenderei un altro attaccante giovane per farlo crescere assieme a Cabral“.

Su Brekalo: “Qualsiasi giocatore, al di là di casi anonimi o particolari, ha bisogno di adattamento. Nel calcio, non è che ogni rinforzo nuovo di pacca comincia a rendere alla prima partita con il nuovo club: non funziona così. Quindi ci vuole tempo, è un acquisto con logica futura“.