Accardi: “Le parole del procuratore di Amrabat non devono spaventare nessuno. Questo è il mercato, ma la Fiorentina…”

Nel pomeriggio di oggi sono state pubblicate delle dichiarazioni dell’agente di Sofyan Amrabat, con il procuratore che ha parlato della promessa fatta dalla Fiorentina di cedere il giocatore in estate dopo il rifiuto di gennaio. Giuseppe Accardi, procuratore italiano, ha parlato a Radio Bruno per dire la sua sulla faccenda:

“Queste dichiarazioni non debbano spaventare nessuno, fanno parte della logica di mercato. Un giocatore che ha fatto benissimo al mondiale e sta facendo bene con il proprio club può diventare un colpo da 90 in uscita per la società viola e per lo stesso Amrabat. La Fiorentina dovrà valutare ogni proposta. I calciatori oggi ambiscono a giocare solo in top club. Lui come giocatore ha questo desiderio e la giusta logica per entrambi è quella di poter andare sul mercato, con la Fiorentina che quantifica in modo importante la cessione, trovando poi il sostituto”.