Accardi: “Parisi poteva lasciare Empoli in estate, ma la sua voglia di rimanere ha fatto la differenza. In futuro…”

Fabiano Parisi alla Fiorentina? Durante l’ultimo calciomercato estivo è stata più di un’ipotesi, come confermato più volte dall’agente Mario Giuffredi, che negli ultimi giorni da chiarato che questa sarà l’ultima stagione del calciatore all’Empoli. A tal proposito, il ds azzurro Pietro Accardi ha parlato a Pianeraempoli.it: “Parisi poteva andare via in estate, è vero, ma a fare la differenza è stata proprio la sua voglia di rimanere qui“.

Sul futuro di Parisi: “Quello che conta è che le parole che sanno di addio non le ha dette il calciatore stesso. Impossibile controllare ciò che dice un procuratore, ma so per certo che il ragazzo è molto attaccato a questa maglia; lo ha dimostrato non andandosene via“.