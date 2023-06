Accardi: “Per la porta, Carnesecchi può diventare un top europeo in futuro. Fiorentina nelle coppe l’anno prossimo? Si può, Italiano e la squadra hanno lavorato molto bene”

Il procuratore Giuseppe Accardi ha parlato delle prospettive della Fiorentina, in ottica della prossima stagione, a Radio Toscana: “Con un anno di esperienza in più, può tranquillamente arrivare nella fascia delle prime otto. Ma in realtà può dire la sua anche in zona coppe. Italiano e la Fiorentina hanno lavorato benissimo, ultimamente”.

Sulla rosa viola: “Ci sono giocatori forti, che hanno tutti guadagnato un anno in più di esperienza. Per essere competitivi in modo più certo, un rinforzo di livello per ogni settore della squadra sarebbe l’ideale. Ma i giocatori già presenti sono buoni. Dove intervenire primariamente? Rimpiazzando Amrabat, vorrei un giocatore a lui più simile. Il profilo giusto dipende da equilibri e logiche scelte dalla Fiorentina“.

Sui possibili obiettivi per la porta: “Mi piace molto Carnesecchi, lo seguo da un po’ e può diventare un top europeo. L’Atalanta è bottega cara, ma mi sembra giusto”.