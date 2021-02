Accelerare in campo per programmare prima: il futuro della prossima stagione si gioca già ora

Potrà sembrare ben lontana la prossima stagione per chi magari è poco avvezzo alle dinamiche del calcio ma la realtà è che buona parte del futuro che verrà si gioca già in queste settimane, perché chi ha idee si muove con largo anticipo, che sia per un allenatore, un ds o un calciatore. E guarda caso, la Fiorentina potrebbe aver bisogno di effettuare riflessioni su tutte e tre le categorie. Ecco perché, come riporta Repubblica, uno sprint sul campo da parte della squadra in direzione della salvezza darebbe una grossa mano anche alla dirigenza per potersi muovere sulla via della programmazione. Quella programmazione che Commisso ha affermato esistere fin dal primo giorno ma che inevitabilmente dovrà passare dal destino sportivo di questa stagione.

