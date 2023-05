Accolto il ricorso della Reggina di Pierozzi: amaranto adesso in zona Play Off

Dopo mesi e mesi di penalizzazioni, arrivano finalmente buone notizie per la Reggina di Niccolo Pierozzi. Questo pomeriggio si è svolta l’udienza d’appello e, nonostante la Procura Federale avesse avanzato la richiesta di confermare il -7 in classifica ai calabresi, il risultato ha parzialmente diminuito la il numero di punti di penalizzazione accogliendo la richiesta della Reggina.

Secondo quanto riportato questo pomeriggio da Tuttomercatoweb.com il club di Marcello Cardona vede cosi restituirsi due punti in classifica, salendo quindi a 47 punti in classifica: gli amaranto hanno superato il Pisa e adesso stazionano all’ottavo posto, ultima piazza disponibile per prendere parte ai Play Off.