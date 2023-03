Accusa di falso uso di fatture: assolto Andrea Della Valle, ma non solo. L’unica condanna è… per il figlio di Moggi

L’ex proprietario della Fiorentina Andrea Della Valle è stato assolto nel processo sull’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. Insieme a lui, secondo quanto riportato dal portale de La Gazzetta dello Sport, ci sono gli attuali presidenti (rispettivamente) di Napoli e Lazio Aurelio De Laurentiis e Claudio Lotito. Assolti anche l’ex numero 1 del Chievo Campedelli e l’ad del Monza Adriano Galliani.

L’unica condanna è per Alessandro Moggi, figlio del più famoso Luciano (ex dirigente della Juventus): un anno per vicende legate alla compravendita di Ezequiel Lavezzi, nel suo passaggio dal Napoli al PSG.