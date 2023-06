Acerbi: “La Premier attualmente è il campionato più forte del mondo. Se perdi le finali non lasci niente di scritto, ti rode”

Il difensore dell’Inter Francesco Acerbi ha parlato delle delusioni in Europa delle squadre italiane nella conferenza stampa in Nazionale. Queste le sue parole: “È stato un anno importante per l’Italia, non è mai successa una cosa del genere. Se è l’inizio di qualcosa non lo so… Il campionato inglese è il più forte in questo momento, ma noi siamo l’Italia, un paese con tanti giocatori forti, tanti giovani che possono giocare. A dimostrazione che il calcio italiano è ancora di ottimo livello.

Il percorso dell’Inter? Bisogna essere comunque orgogliosi di quanto fatto, però c’è un po’ di amarezza. Le finali bravi, bravi… ma se non alzi il trofeo non c’è nulla scritto e questo un po’ ti rode”.