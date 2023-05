Acerbi: “Se domani non passiamo contro il Milan è un disastro, una stagione di me**a”

In conferenza stampa prima della partita contro il Milan in Champions League, ha parlato il difensore dell’Inter Acerbi, intervenendo anche sulla stagione dei nerazzurri, che il 24 maggio giocheranno contro la Fiorentina la finale di Coppa Italia:

“Se non passi domani è un disastro, una stagione di merda. Nel senso: non è così, ma basta una partita per far sì che passi da una stagione non dico fallimentare quasi a una fantastica. Domani dipende da noi, conosciamo il Milan ma il destino dipende da noi e per adesso se mi chiedete se è una buona stagione dico di no. Le somme si tirano alla fine”.