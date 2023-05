Acquafresca: “Credo la Fiorentina abbia aperto un bel ciclo con Italiano. Il Basilea era abituato a dominare in Svizzera, ma adesso…”

L’ex attaccante Robert Acquafresca è intervenuto a Radio Bruno per parlare del reparto offensivo viola e di calcio svizzero, vista la sua ultima esperienza al Sion. Queste le sue parole: “Gli attaccanti, a meno che tu non ti chiami Messi, Ronaldo o Inzaghi, vivono di momenti. L’importante è che quando si ferma l’uno vada l’altro. In Svizzera il calcio è l’ultima ruota del carro, nonostante il movimento non sia male. La Bundesliga pesca tanto da lì. Il Basilea non è più quello degli ultimi anni, era abituato a comandare, adesso gli ha preso il posto lo Young Boys. Basta vedere in classifica: sono solo a metà graduatoria. Personalmente mi auguro per Firenze che la Fiorentina arrivi fino in fondo, sia per la città che per la società”.

E sulla squadra viola: “La Fiorentina è una squadra bella, giovane con un allenatore molto interessante. Anche Italiano credo sia bello fumantino, non si vede ma è la sua forza. Spero che con lui abbiate aperto un bel ciclo se rimane a Firenze. Io vicino alla Fiorentina? Sì, nel 2010. Mi ricordo che il mio procuratore parlò con Corvino”