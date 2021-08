Acquisti di qualità per alzare l’asticella: così si migliora la Fiorentina di Italiano

La Fiorentina ammirata nella sfida di domenica sera contro la Roma ha fatto sorridere i tifosi, nonostante alla fine sia arrivata una sconfitta per 3-1. I dettami di Vincenzo Italiano sembrano essere già entrati nella testa dei calciatori viola: adesso, come si legge su La Nazione, il vero problema sarà far coincidere l’ambizione del sistema viola con la qualità del gioco che servirà per sostenerlo.

Anche perché le idee di Italiano sono propositive, ma necessitano di giocatori all’altezza e in grado di giocare bene il pallone. Il rischio, in caso contrario, sarebbe quello di assistere ad altre azioni in cui la Fiorentina perde dei brutti palloni che permettono alla squadra avversaria di farle male. Il progetto di Italiano dovrà essere sostenuto negli ultimi giorni di mercato con degli acquisti mirati per aumentare la qualità della Viola in ogni zona di campo.