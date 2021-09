Ad Anfield Pioli si illude ma alla fine perde contro Salah. Inter beffata all’ultimo minuto dal Real Madrid

La serata di Champions League vedeva in campo due italiane: l’Inter in casa contro il Real Madrid e il Milan in trasferta contro il Liverpool. A San Siro nonostante una buona partita la squadra di Inzaghi ha perso 1-0, subendo il gol decisivo da Rodrygo all’89’ proprio quando la partita sembrava destinata alle reti inviolate.

Fuochi d’artificio invece ad Anfield dove i Reds sono andati in vantaggio con un autogol di Tomori, poi Salah si è fatto parare un rigore da Maignan. Nel finale di primo tempo terribile uno-due del Milan che ha pareggiato con Rebic e poi è andato in vantaggio con Brahim Diaz. Nella ripresa però il Liverpool ha reagito e dopo aver trovato il 2-2 con Salah ha segnato il 3-2 definitivo con un gran gol di Henderson.