Adana Demirspor-Fiorentina: Una partita virtuale, ma gli aiuti ai terremotati in Turchia sono reali

Il club Adana Demirspor ha annunciato che organizzerà partite di rappresentanza per aiutare le vittime del terremoto in Turchia. In questo contesto, i blu navy ‘giocheranno’ la loro prima gara contro la Fiorentina. Sarà un match, per così dire, virtuale, ma gli aiuti saranno assolutamente reali.

In sostanza, non ci sarà alcuna competizione fisica. I biglietti saranno messi in vendita a partire da stasera alle 19.40 (i prezzi saranno comunicati separatamente durante la giornata). Tutti i proventi saranno inviati all’AFAD per la gestione dell’emergenza post terremoto.

“Siamo uniti come un unico cuore per la regione terremotata nelle nostre partite di rappresentanza che organizziamo per curare insieme le nostre ferite” ha fatto sapere l’Adana, club nel quale l’allenatore è l’ex viola, Vincenzo Montella.

E ancora: “In questo contesto, stiamo organizzando la nostra prima partita di rappresentanza contro la Fiorentina, una delle squadre del campionato italiano di Serie A. Saranno venduti 33 mila biglietti e l’intero ricavato sarà devoluto alle vittime del terremoto”.