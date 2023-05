Adani: “Alla Juventus i giocatori non sono felici. Chiesa e Vlahovic sembrano spaesati, la situazione è complicata”

L’ex giocatore della Fiorentina Daniele Adani ha parlato a 90° Minuto della situazione complicata in casa Juventus: “I calciatori non sono felici, e lo sanno tutti. Ho sentito dire che Chiesa non è più tornato, ma non è che di colpo questo ragazzo ha disimparato a giocare. Semplicemente in campo è solo, spaesato. Sento dire che non va più bene Vlahovic, che è un grandissimo talento. Se campioni come Rabiot o Danilo dicono che le cose non vanno significa che la situazione è grave. Non è bello dare tutte le colpe ad Allegri, però la società lo ha lasciato da solo al comando e questo è stato un errore”.