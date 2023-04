Adani: “Cabral e Jovic hanno più opportunità di far gol rispetto a Vlahovic. Una serie così negativa dei bianconeri non si vedeva da Trapattoni”

Alla Bobo Tv l’ex difensore viola Daniele Adani ha effettuato un’analisi sulle enormi difficoltà offensive della Juventus tirando in ballo anche la Fiorentina e un fresco ex gigliato. Ecco le parole dell’opinionista: “Vlahovic ha una media di 0,8 tiri in porta a partita, da dentro l’area addirittura 0,3. Non arriva neanche lontanamente ad un tiro in porta a partita. Fa praticamente un tiro in porta ogni tre partite ed è il centravanti della Juventus“.

E ancora: “I bianconeri sono l’unica squadra tra quelle che lottano per la Champions a non avere neanche un giocatore tra i migliori dieci per ‘expected goals’, ossia quella che si intende come ‘opportunità di fare gol’, il così detto ‘gol atteso’. Il primo della Juve è Milik: 17esimo. Prima ci sono anche Beto, Cabral, Jovic, Deulofeu, Dessers…Milik è dietro a loro. Per 8 partite di fila la Juventus non ha segnato più di 1 gol, l’ultima con due reti è stata quella col Friburgo. Bisogna tornare al 78-79 per una serie così, in panchina c’era Trapattoni“.

“Un disastro, e non ho mai sentito dire ‘scusa’ ad Allegri. Con l’Inter la Juventus è andata sotto dopo 15’ e per 70 e più minuti non ha mai tirato in porta con Chiesa, Milik e Di Maria. Mi chiederei, fossi l’allenatore della Juventus, se potrei andare a letto sereno”.