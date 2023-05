Adani: “E’ stato anormale mettere in discussione Italiano, lui va oltre i risultati. E le vittorie, passavano anche dalle prestazioni dei singoli”

Alla Bobo Tv, l’ex difensore della Fiorentina Daniele Adani, ha parlato così del momento del club gigliato: “E’ stato anormale normale mettere in discussione Italiano, lui va oltre i risultati, certo che sono importanti ma quando una persona ti offre tante garanzie di percorso giusto e ti dà tantissime possibilità di crescita tu devi aspettarlo anche quando non arrivano i risultati, serve del tempo. I risultati passavano anche dai singoli, il calo della Fiorentina c’è stato anche per via dei giocatori migliori che mancavano, dalle difficoltà degli attaccanti fino ai problemi di Dodo, Nico Gonzalez, Barak e per esempio Mandragora che non ci sono stati subito”.