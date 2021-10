Adani: “Inaccettabili le uscite di Commisso, incomprensibile l’atteggiamento di Vlahovic. Italiano favoloso, la Fiorentina ha ottime prospettive”

Lele Adani, ex giocatore della Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Bruno Toscana sulle questioni più attuali che riguardano la squadra viola. Ecco le sue parole: “Adoro la Fiorentina di quest’anno a differenza delle stagioni passate, adesso ha tutte le potenzialità per poter essere grande. Questo è avvenuto grazie all’ottimo cammino avviato dal ct Vincenzo Italiano, allenatore capace e grande persona”.

Si è soffermato poi sulla vicenda che riguarda l’attaccante serbo: “Vlahovic? Non capisco il suo atteggiamento: non ha senso se si intraprende un percorso con la società creare questo scontro e questa confusione adesso. Comunque non avrei fatto le uscite che ha fatto Commisso, il rischio è di destabilizzare l’ambiente, avrei tenuto questa situazione più sotto banco, deve esserci un patto. La difesa? Sono un estimatore di Igor, per quanto mi piaccia molto Quarta. Il turnover fa bene alla squadra, ottima mossa di Italiano. Fra Torreira e Pulgar scelgo decisamente il primo”.