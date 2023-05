Adani: “Italiano ha permesso a Firenze di sognare ancora. Il tecnico siciliano l’uomo giusto per il rinnovamento viola. Mi auguro la Fiorentina torni a lottare per la Champions League”

Daniele Adani, ex difensore della Fiorentina, ha parlato durante una diretta della BoboTv da Firenze analizzando la situazione di casa viola sotto vari aspetti.

Ecco le parole dell’ex calciatore gigliato: “Penso che Italiano sia un allenatore che ha le caratteristiche che servono al calcio di oggi, non solo da un punto di vista del gioco, ma della passione, del rispetto, del trasporto che si ha verso una tifoseria calda come quella di Firenze. Secondo me è stato l’allenatore giusto al momento giusto, una società che aveva bisogno di rinnovamento, doveva tirarsi fuori dai bassifondi e ripristinare le caratteristiche basilari di Firenze prima ancora che della Fiorentina. La follia, la passione, la voglia di stupire e vivere un sogno”.

Poi aggiunge: “Italiano col suo gioco, il suo stile e la sua attitudine, ha permesso ai fiorentini di sognare ancora. Firenze è una città che ha ispirato tutti e deve sognare. Italiano è un allenatore moderno nelle idee, nella voglia di migliorarsi, nella voglia di incidere sui calciatori. Il tecnico viola non deve precludersi niente per la propria crescita professionale e deve sempre aumentare le sue ambizioni: mi auguro lo faccia alla Fiorentina. Spero che la Fiorentina possa tornare a lottare per le prime quattro posizioni. Il calcio ci ha dimostrato che non contano solo i soldi, ma le idee ed il lavoro quotidiano. La Fiorentina proprio per questo ha rifatto due finali”.