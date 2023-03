Adani: “Jovic è un attaccante che alla Fiorentina deve fare il titolare. Con lui e Cabral non poteva esistere che giocasse Kouame”

L’ex giocatore della Fiorentina Daniele Adani ha parlato a Rai Sport, durante 90esimo minuto, di Arthur Cabral: “In Svizzera aveva fatto tanti gol, alcuni anche bellissimi. Il campionato svizzero non è la Serie A, ma lui aveva segnato con troppa continuità per pensare che una volta arrivato in Italia disimparasse di punto in bianco”.

E poi su Jovic ha aggiunto: “E’ un giocatore che alla Fiorentina deve fare il titolare. Può sostituire Vlahovic e farlo anche molto bene. Con il serbo e Cabral non esiste che giochi Kouame, il fatto che giocasse spiega il cattivo rendimento che avevano gli altri due. Adesso che Jovic e Cabral hanno cominciato a segnare la Fiorentina può risalire la classifica”.