Adani: “La Coppa Italia per i fiorentini vale come la Champions. Sono sicuro che Italiano non sbaglierà scelte per la finale”

L’ex Fiorentina Daniele Adani ha parlato in occasione della presentazione della XXI edizione del Memorial Niccolò Galli, intervenendo sulla stagione della squadra viola. Queste le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com: “Quando ripenso alla Coppa Italia vinta i ricordi tornano a galla. Ricordo la finale di ritorno col Parma qua a Firenze, l’assist di Chiesa per Nuno Gomes, la Curva Fiesole che scoppiava… Ricordo il cartello di un tifoso che diceva: ‘Alziamola noi’. Questi sono flash che ti restano scolpiti nella mente. Credo che dopo 22 anni per la Fiorentina sia arrivato il momento di sostituire quei flash con altri. La Coppa Italia per la Fiorentina equivale alla Champions che vediamo il martedì e il mercoledì in tv. Fai fatica a trovare tifosi che ti trasmettano un simile senso di unione e una simile passione. So che questa squadra con questo allenatore è molto legata alla città di Firenze, sarà senza dubbio fatto uno sforzo per provare a fare felice il popolo gigliato”

E ancora: “Non c’è una favorita in questa finale, i gigliati hanno una squadra preparata che sa trovare tante chiavi di lettura durante la gara. Nico è un calciatore preso per fare la differenza, ricordiamoci che sarebbe stato campione del mondo con l’Argentina e anche che ha vinto da protagonista una Copa América. Si è visto un po’ poco rispetto alle sue potenzialità. Al momento giusto però è uscito fuori coi suoi gol e le sue caratteristiche. Martinez Quarta deve solo essere un po’ più centrato a livello di applicazione e concentrazione. Ha questa grande predisposizione alla costruzione, mentre Igor è più da marcatura e duello individuale. Italiano non sbaglierà sicuramente la scelta contro l’Inter”.

E su Italiano: “Ha passione e voglia di sperimentare, mettendosi in discussione. C’era da trovare un assetto anche a causa dei nuovi acquisti che hanno tardato un po’ ad adattarsi, penso in primis a uno da calcio totale come Dodo. Italiano invece è sempre stato una garanzia. In Europa la Fiorentina se la giocherà alla pari, perché ci è arrivata dominando e ruotando. Deve preparare la finale col West Ham con grande autostima”