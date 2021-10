Adani: “La Fiorentina deve ricucire lo strappo con Vlahovic: è troppo importante per Italiano”

Presente anche lui al Festival dello Sport a Trento, l’ex difensore di Fiorentina ed Inter Daniele Adani, attualmente opinioni tv, ha commentato la querelle Vlahovic-Fiorentina, permettendosi anche di dare un consiglio a tutto l’ambiente. Queste le sue parole a Tuttomercatoweb.com:

“Come avevo già detto in estate, la Fiorentina in questo inizio di campionato è stata la sorpresa. Mi aspettavo che con il tempo, attraverso il gioco e una nuova identità, piano piano la squadra tornasse alla ribalta. Anche se adesso con Vlahovic ha un grande problema. Come si risolve? Innanzitutto non solo giugno 2022 è lontano, ma anche gennaio, il campionato è iniziato da poco e serve assolutamente ricucire lo strappo. Serve farlo per il bene dei tifosi, della squadra, per dare continuità ad un progetto giusto e credo che per il bene della maglia ognuno adesso deve fare il suo. Spegnere i riflettori e poi concentrarsi sul campo. Ovviamente a fine stagione le strade si divideranno, Non credo ci sia dubbio, ma c’è da terminare un campionato: Italiano deve poter contrare su una punta forte come Vlahovic perchè il progetto deve comunque essere accompagnato dai risultati.