Adani: “La Fiorentina è tornata a fare calcio grazie a tre mosse intelligenti. Italiano ha coinvolto il gruppo, a Genova decisivo Saponara che i tifosi viola manco si ricordavano chi fosse. Ma Vlahovic purtroppo…”

Fiorentina-Inter è una sfida che vede come doppio ex, Daniele Adani. L’ex difensore sulla formazione viola spiega a La Gazzetta dello Sport: “E’ tornata a fare calcio, grazie a tre mosse intelligenti, tenere Vlahovic, piazzare tre-quattro acquisti funzionali e prendere Italiano come allenatore. In più, ora c’è un direttore tecnico come Burdisso: un vero uomo di calcio, che ha fatto bene al Boca e che tanto mancava al calcio italiano”.

Italiano sembra avere la bacchetta magica in questo momento: “Sa dare identità alle sue squadre. E non lo scopro di certo adesso, già a Trapani si vedeva. Alla Fiorentina ha dato subito la sua impronta, non parlo solo dal punto di vista tecnico-tattico, ma soprattutto da quello motivazionale, coinvolgendo tutti nel gruppo. Anche chi sembrava fuori o veniva fischiato in passato. A Genova è stato decisivo Saponara, che i tifosi viola manco si ricordavano più fosse in rosa. Sono segnali importanti, di un gruppo ritrovato e di un lavoro sul campo importante. Il campo, è lì che un tecnico fa la differenza”.

La Fiorentina può vincere contro l’Inter ad una condizione, secondo Adani: “Se Vlahovic la trascina. E non intendo con i gol, ma con il lavoro per i compagni, contro una difesa forte come quella dell’Inter. A Bergamo lo ha fatto alla grande e la Viola è tornata a Firenze con i tre punti. Se vedo Vlahovic a lungo a Firenze? Sincero? No. Per me tra un anno sarà altrove. E se l’Inter avesse avuto i soldi un mese fa…”.