Adani: “La Fiorentina ha incantato in Conference ma credo dovrà conquistarsi la qualificazione in Svizzera. Vedo i viola in finale contro il West Ham”

Alla BoboTv l’ex difensore viola Daniele Adani ha analizzato la sfida tra Fiorentina e Basilea in semifinale di Conference League. Adani vede la Fiorentina proiettata verso il grande obiettivo ma non immagina un tragitto semplice per la squadra di Italiano.

Ecco le parole dell’ex calciatore gigliato: “La Fiorentina in Conference League ha incantato e dominato, credo che riuscirà a prevalere di misura, magari per 1-0, all’andata, e dovrà conquistarsi la qualificazione in Svizzera. Per la finale scommetto su Fiorentina e West Ham”.