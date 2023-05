Adani: “La Fiorentina ha pagato carissimo i suoi errori. Pesano gli errori di Jovic, ma la sua giocata è da super calciatore: vorrei vederlo colpire nelle partite che contano”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Daniele Adani è tornato sulla finale di Coppa Italia persa dai viola contro l’Inter. Ecco le sue parole alla Bobo TV: “Hai visto anche dopo il vantaggio come continuava ad attaccare la Fiorentina? Poi ha perso semplicemente sui suoi due errori. All’Olimpico ha fatto come il Siviglia in casa della Juve, alzando i terzini lasciando i centrali più soli. L’Inter pian piano si è abituata al piano partita e ha colpito”.

Su Jovic: “Vero, ci sono errori gravi in partita. I due gol di testa sbagliati pesano, soprattutto il primo, perché la impatta totalmente. Però nella prima occasione, sulla palla che si fa parare da Handanovic, la giocata in preparazione è da super giocatore. Quella giocata lì è Jovic, da grande calciatore. Io vorrei vederlo colpire in palcoscenico internazionale, quando conta davvero”.