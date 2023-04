Adani polverizza Allegri: “Non ha dato niente al calcio moderno, la Juventus ha fatto schifo da quando è tornato. Mai così male in Champions, fuori dalla corsa Scudetto da Gennaio”

Arriva un durissimo il commento dell’ex difensore della Fiorentina Daniele Adani a proposito dell’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole alla Bobo Tv: “Allegri ha dimostrato che più di così non può fare. Da quattro anni pensavo che le cose non sarebbero andate in un certo modo e gliel’ho detto in faccia. Nella sua condizione ha ottenuto tutto dando poco o niente. Al calcio moderno non ha dato niente, alla Juve non ha dato niente. La verità è che la Juventus ha fatto schifo dal primo giorno che è tornato e fa schifo ora. Non è migliorata in niente”.

E ancora: “Quali sono i risultati positivi, visto che non conta giocare bene ma vincere? Uscire a novembre dalla Champions a Novembre facendo 3 punti? Non è mai successo nella storia della Juventus. E’ riuscito a fare peggio dello scorso anno. La Juventus è fuori dalla corsa scudetto da Gennaio, ancor prima dell’inizio del girone di ritorno. Se lo tengono, che continui così. Sono gli stessi calciatori della Juventus che condannano questo, da Danilo a Rabiot”.