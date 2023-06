Addio al grande attore e tifoso viola Francesco Nuti. Aveva 68 anni

Dopo la morte di Berlusconi, l’Italia piange la scomparsa di un altro personaggio di rilievo per il mondo dello spettacolo e del cinema. A Roma è morto l’attore pratese Francesco Nuti, grande tifoso della Fiorentina: aveva 68 anni ed era malato da tempo.

Lo ha reso noto la figlia Ginevra assieme ai familiari che ringraziano di cuore il personale sanitario e tutti coloro che hanno avuto in cura l’attore nel lungo periodo della malattia, in particolare il personale di Villa Verde di Roma. Da piccolo, è stato anche giocatore di calcio ed ex compagno del grande Paolo Rossi.

Le condoglianze alla famiglia e ai conoscenti da parte della redazione di Fiorentinanews.com.