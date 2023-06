Giorgio Cittadini, difensore classe 2002 del Modena, è stato uno die nomi più trattati in ottica Fiorentina nelle scorse finestre di mercato. Il giovane centrale piace alla società viola, che per adesso però sembra aver virato su altri obiettivi.

A pensare al difensore adesso è il Monza, che come riportato da Sportitalia, avrebbe già impostato l’accordo con l’Atalanta per il suo passaggio al club brianzolo. Pronta per lui un’avventura in Serie A?