“Adesso con il Viola Park qualunque campione verrà più volentieri alla Fiorentina”

Dopo la visita guidata di stamattina al Viola Park, il conduttore televisivo Carlo Conti questo pomeriggio è intervenuto a Radio Bruno per svelare alcuni dettagli della sua visita al nuovo impianto della Fiorentina di Rocco Commisso. Questo un estratto delle sue parole:

“Sono veramente rimasto a bocca aperta stamani quando ho visitato il Viola Park, oltretutto ho potuto beneficiare di un Cicerone d’eccezione visto ce è stato lo stesso architetto Casamonti che ha guidato me e i miei amici all’interno dell’impianto spiegandoci ogni suo dettaglio. E’ un’opera grandiosa, inimmaginabile: se uno non la vede dal vivo non può immaginarsela. E’ studiata in ogni minimo dettagli, per tutte le esigenze del caso: dalla sala stampa per i giornalisti, alla villa centrale che sarà la nuova sede, ma anche soprattutto andrà tenuto conto che tutte le squadre del club vivranno a contatto diretto tra loro all’interno di questa mini città.”

Ha poi concluso: “Comisso ha detto che sarà un dono a Firenze ma credo che sia un regalo all’Italia intera. Non credo che ci altrove ci sia una cosa del genere, sia dal punto di vista della modernizzazione che del rispetto dell’ambiente circostante. Ricordo quando a fine anni novanta a Firenze arrivò Amor del Barcellona: ricordo che rimase un attimo di stucco quando arrivò in città e si accorse di quello che era la Fiorentina dal punto di vista delle infrastrutture. Ecco adesso credo che qualunque campione verrà più volentieri, potendosi allenare in una realtà come questa. Quando tutti avranno modo di vederla, si renderanno conto di che cos’è”