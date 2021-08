Secondo quanto riportato dal sito spagnolo as.com il Real Madrid starebbe spingendo per rompere il prestito di Borja Mayoral alla Roma per il poco spazio concessogli da Mourinho. L’attaccante infatti è considerato attualmente la terza scelta e il club spagnolo vorrebbe trovare al suo giocatore una sistemazione che gli permetta di trovare più spazio. Su di lui ci sono Fiorentina e Crystal Palace, ma la pista che porta in Premier League sembra quella più percorribile.