Adesso l’Atalanta si tiene stretta Boga: è fuori dal mercato, salvo offerte shock

La Fiorentina aveva chiesto informazioni per Boga per rinfoltire il reparto offensivo, ma l’interesse è stato solo timido e non sembra esserci la volontà dal parte del club viola di proseguire oltre. Anche perché portare avanti una trattativa del genere vuol dire parlare di cifre vicine ai 20 milioni. L’Atalanta ha di fatto tolto l’ivoriano dal mercato, dopo la buona prestazione a Bologna e la cessione al Marsiglia Malinovskyi.

Adesso Gasperini ha una freccia e una consapevolezza in più al suo arco. Per Boga, niente Fiorentina. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.