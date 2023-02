Adesso Pogba è un caso. Contro la Fiorentina non ci sarà, ma in realtà non si è mai visto

La Fiorentina non si troverà contro il centrocampista della Juventus Paul Pogba, che in realtà in questa stagione non è mai sceso in campo. Il massimo raggiunto è una convocazione, nella sconfitta dei bianconeri in casa contro il Monza. Ma il francese è ufficialmente un caso: Allegri era pronto a farlo debuttare, ma come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, proprio dopo la sua unica panchina, ha accusato un ‘indolenzimento’. Che evidentemente, visto il brusco stop, è qualcosa di più.

Fatto sta che Vincenzo Italiano e i ragazzi in maglia viola non dovranno vedersela con lui. Il centrocampo della Juventus, con ogni probabilità, sarà composto da Rabiot e Locatelli.