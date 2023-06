Adriano, ma che fai? L’Imperatore viola, scelto per commentare l’Inter in finale, si perde tra le feste di Rio de Janeiro e non parte per Istanbul

Imperatore in campo, un po’ meno fuori. L’ex attaccante della Fiorentina Adriano avrebbe dovuto commentare la finale di Champions League tra Manchester City e Inter ma a Istanbul non è mai arrivato. Espn, l’emittente che lo aveva ingaggiato, ha giustificato l’assenza dell’ex interista parlando di alcuni problemi personali. In realtà, secondo fonti dal Brasile, Adriano avrebbe perso il volo per la Turchia a causa della vida loca.

Venerdì sera, infatti, l’ex viola avrebbe partecipato a ben tre feste in giro per Rio de Janeiro, come documentato dalle foto che stanno girando sui social. Alcuni media sudamericani affermano pure che il 41enne sarebbe sparito all’alba senza lasciare tracce. Insomma, finita la vita da calciatore, Adriano ha iniziato quella da festaiolo… Il Manchester City batte l’Inter, vince la sua prima Champions League e fa il triplete. Per le italiane triplete… di sconfitte nelle finali europee