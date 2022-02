Affibbiato: “Per la partita con la Juve mi aspettavo qualcosa di più, ma siamo comunque oltre i 23mila biglietti venduti. Curva Fiesole esaurita subito”

Ivan Affibbiato, responsabile della biglietteria della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno Toscana della situazione in vista della partita con la Juventus: “Abbiamo chiuso la prima fase, quindi quella riservata ai possessori del Xmas Pack, a quota 10.000 tagliandi venduti. Con questa tre giorni dedicata ai possessori della tessera inViola Card Gold abbiamo poi superato i 20.000 e l’ultimo report ci dà a 23.000 biglietti. Adesso abbiamo fatto richiesta agli organi preposti per far sì che in questi ultimi due giorni sia possibile vendere i biglietti senza l’obbligo di possedere la inViola Card Gold in tutta la Toscana”.

E poi ha aggiunto: “Il tutto esaurito dipenderà anche dal settore ospiti, dove finora sono stati venduti 750 biglietti su 1735 disponibili. Per arrivare al tutto esaurito a quota 32.000 conta anche questo. Posti ancora disponibili? La Curva Fiesole è stata esaurita subito, come i parterre, mentre abbiamo disponibilità in Maratona, Tribuna e Curva Ferrovia, dove i biglietti sono acquistabili fino a inizio gara. Ci aspettavamo qualcosina di più, ma dopo il Covid i parametri sono cambiati”.