Afonso Sousa illude il Lech Poznan, un ex Verona riporta gli avversari della Fiorentina sulla terra

Seconda contro terza in classifica. In Polonia oggi era la giornata della sfida tra Legia Varsavia e Lech Poznan, la squadra avversaria della Fiorentina in Conference League.

Finisce in parità, 2-2, un incontro che aveva visto i padroni di casa andare in vantaggio al 13′ con Pekhart. Una doppietta di Afonso Sousa, siglata tra il 47′ e il 69′ ha illuso la formazione allenata da van den Brom che ha assaporato il gusto della vittoria di prestigio fino all’87’.

In quel minuto è arrivato il pareggio realizzato da una vecchia conoscenza del campionato italiano come l’ex Verona, Wszolek.

Un pari questo che lascia il Legia ad otto punti di distanza dalla prima, il Raków Częstochowa, mentre il Lech è sempre terzo ma a sua volta a 9 punti di distacco dalla formazione di Varsavia.