Agard: “A inizio stagione non era detto che ci saremmo stabilite nelle prime cinque, adesso però le giochiamo tutte per vincere. Inter? Sono molto veloci in ripartenza, ci sarà da coprirsi”

La calciatrice della Fiorentina Femminile Laura Agard è stata intervistata dai canali ufficiali della società viola in vista del match del weekend contro l’Inter, in cui le Viola di Panico andranno a caccia di riscatto. Sentite come stanno preparando la prossima sfida:

“Vista la stagione scorsa, all’inizio del campionato non sapevamo se saremmo state in grado di lottare per le prime cinque posizioni. Poi però abbiamo iniziato a fare bene e adesso ci crediamo: giochiamo ogni partita per vincerla. Inter? E’ cresciuta, forte in tutti i reparti, ha un grande portiere e sono veloci a ripartire: sarà molto tosta. Ci sarà da difendersi bene, prima di farle arrivare al nostro portiere”.

E ancora: “Gol più bello? Quello su punizione al Sassuolo. Siamo stabilmente nei primi cinque posti, sappiamo che sono tutte forti, ma anche le altre squadre devono pensare lo stesso di noi”.