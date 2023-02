Agostinelli esordisce in cadetteria e ringrazia per l’opportunità: “Il Cosenza mi ha dato fiducia, ora c’è tanto da lavorare” – FOTO

Dopo non aver trovato spazio alla Reggina, l’ex Primavera della Fiorentina Vittorio Alberto Agostinelli ha deciso di cambiare aria, accasandosi al Cosenza, in Serie B all’ultimo posto in classifica, ma con un Mauro Zarate in più. Ieri è stato subito esordio con la nuova maglia per il centrocampista classe 2002, subentrato al 72′ contro la Ternana.

La partita è finita 0-0, ma il giocatore di proprietà della Fiorentina ha commentato entusiasta il proprio esordio fra i professionisti: “Felice per l’esordio in Serie B con questa maglia e la ringrazio per la fiducia a me data. C’è tanto lavoro da fare per raggiungere il nostro obiettivo. Testa bassa e pedalare. Forza Cosenza!”.