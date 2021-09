Agostinelli: “Il Napoli sembra talmente perfetto che ci si chiede se possa durare per tutto il campionato”

L’allenatore Andrea Agostinelli ha parlato del Napoli di Spalletti che domenica affronterà la Fiorentina. Una macchina, quasi perfetta: “Al momento non vedo punti deboli nel Napoli, probabilmente il braccino viene dalle ultime delusioni e forse con una maturazione diversa del tifoso”.

Poi ha continuato: “Il Napoli sembra talmente perfetto che ci si chiede se possa durare per tutto il campionato. La realtà dice che punti deboli per questa squadra non ne vedo, specie dopo l’innesto di Anguissa. A oggi le milanesi e il Napoli sono 3 squadre che lottano per lo Scudetto, poi dopo ci può essere qualsiasi sorpresa, in positivo o in negativo”.