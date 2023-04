Agostinelli: “La Fiorentina non sarà ingenua come Napoli e Roma ed è favorita in Conference. Italiano ha imparato ad allenare nelle difficoltà”

Ex allenatore di diversi club tra Serie A e B e oggi al Gudja United, Andrea Agostinelli a Radio Bruno ha parlato della Fiorentina che approccia stasera la semifinale di Coppa Italia: “La Fiorentina parte ovviamente favorita anche se la Cremonese resta pur sempre un club di Serie A anche se con un piede e mezzo in B, la squadra viola non deve compiere le leggerezze di Napoli e Roma ma non credo che lo farà anche perché si tratta di un’occasione imperdibile. Credo proprio che la fiorentina, intesa come pezzo di carne, che la squadra viola ha tra i denti non verrà dispersa.

Italiano? Quando le cose vanno bene è sempre facile ma lui quest’anno ha conosciuto anche le difficoltà delle critiche, della mancanza di risultati, in una piazza che pretende, che vuole sempre il risultato. Invece lui ha reagito, accompagnato dal gruppo e ha imparato a gestire il triplice impegno. Tra l’altro credo che la Fiorentina abbia davvero la possibilità di vincere un trofeo, la vedo favorita in Conference”.