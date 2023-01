Agostinelli può raggiungere Dalle Mura dopo l’infruttuosa avventura alla Reggina. Tre club di B sul fantasista viola

Per il classe 2002 viola Vittorio Agostinelli l’avventura alla Reggina è ormai agli sgoccioli, dopo 0 presenze dall’arrivo in estate e solo qualche convocazione raccolta.

Tuttavia l’avventura in Serie B del giocatore viola potrebbe proseguire. Il trequartista pugliese come riporta TMW piace infatti a ben tre club cadetti che potrebbero bussare alla porta della Fiorentina per lui: si tratta di Perugia, SPAL e Cittadella. Alla Spal Agostinelli raggiungerebbe De Rossi e Dalle Mura, compagno di squadri ai tempi della Primavera viola.