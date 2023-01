Agostinelli: “Sono un po’ deluso dalla Fiorentina: l’undicesimo posto è inammissibile. Ottima Lazio e bravo Sarri, ma occhio alle brutte figure”

In vista della sfida tra Lazio e Fiorentina, l’opinionista ed ex calciatore, tra le altre, dei biancocelesti Andrea Agostinelli ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Nel calcio esistono le stranezze che vanno al di là dei pronostici, menomale che è così anzi. La partita è ovviamente difficile per la Fiorentina, ma ciò non significa che sia impossibile“.

Sulla squadra viola: “Devo dire la verità: mentre mi aveva galvanizzato lo scorso anno, oggi sono un po’ deluso dalla Fiorentina. Per la squadra che ha, l’undicesimo posto in classifica è inammissibile. Va detto che la Lazio è organizzatissima, quindi sarà una partita complicata, ma la Viola ha i mezzi per impensierire l’avversaria“.

Sui biancocelesti: “Guai a essere senza Immobile per tutto il campionato. La Lazio è un bel gruppo, stanno facendo tutti bene: la grande qualità di Sarri sta proprio in questo, nel far sentire il meno possibile la mancanza dei top. Detto ciò, i biancocelesti non sono perfetti, non si può guardare solo la sfida contro il Milan. La Lazio ha fatto anche brutte figure, come contro Salernitana e Lecce“.