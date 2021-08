Agresti a FN: “Il secondo voto più alto in questo mercato se lo merita la Fiorentina. Tenere Vlahovic grande dimostrazione di forza da parte di Commisso”

MILANO – Un buon voto al mercato della Fiorentina. A darlo è il direttore di Calciomercato.com, Stefano Agresti, intervistato da Fiorentinanews.com.

“Dovendo fare le pagelle di questo mercato – dichiara Agresti – dico che si è mossa molto bene la Roma, ma il secondo voto più alto lo do alla Fiorentina. Ha fatto una campagna trasferimenti importante questa volta, perché ha investito, come hanno fatto pochi club in Italia. Lo ha fatto soprattutto per Nico Gonzalez che è uno degli acquisti più onerosi del nostro calciomercato. E poi perché ha avuto la forza di tenere Vlahovic e questa è una grande dimostrazione di forza da parte di Commisso, perché non era scontato che un centravanti per il quale ci sono offerte che superano i 60 milioni di euro, poi non cambi squadra. Il voto che mi sento di dare ai viola? 7,5″.

Su Italiano: “Mi ha colpito molto la personalità e l’identità che è riuscito a dare alla squadra. I segnali sono stati molto incoraggianti per lui come i complimenti che gli ha fatto Mourinho. L’impressione è stata eccellente. Credo che la Fiorentina abbia ottenuto nel corso degli ultimi due anni, risultati peggiori rispetto al valore reale della squadra. Ci voleva un allenatore che avesse altre caratteristiche rispetto a quelli che ci sono stati e credo che Italiano le abbia”.