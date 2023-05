Agresti: “La Fiorentina va a Praga con tutte le carte in regolare per provare a vincere, Jovic dal 1′. Nico Gonzalez se sta bene può giocare in qualsiasi squadra”

A Radio Bruno ha parlato la firma della Gazzetta dello Sport Stefano Agresti, intervenendo sul finale della stagione della Fiorentina: “La squadra viola ha raggiunto risultati importanti, le due finali sono state qualcosa di inatteso. All’inizio della stagione la squadra ha vissuto un periodo di sbandamento dovuto al primo anno con tre competizioni. Perdere una finale di Coppa Italia contro l’Inter ci sta, anzi i supplementari sarebbero stati giusti. La Fiorentina ci arriva bene, dimostrandolo più all’Olimpico che al Franchi contro la Roma.

In Coppa Italia si è vista una squadra che sta bene, a Praga gli uomini se la vanno a giocare con tutte le carte in regola per vincere. Il West Ham è una squadra forte, ma pronostico una partita equilibrata. Credo che la Fiorentina abbia un buon livello dell’organico, avere giocatori di livello simile è un bene. Sugli esterni i viola hanno molte risorse, per esempio Nico Gonzalez è un profilo internazionale. Se sta bene può giocare in qualsiasi club. Dietro c’è da registrare qualcosa. Milenkovic ha faticato in questa stagione, mi aspettavo una sua esplosione. Jovic o Cabral dall’inizio? Scelgo il serbo”